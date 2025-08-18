В Кыргызстане детские сады теперь будут принимать детей с одного года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание уделено дошкольному образованию.

В Кыргызстане с нового учебного года детские сады начинают работать по обновлённым программам, которые охватывают детей от одного года до пяти лет. Об этом было сказано на педагогическом форуме, который проходит в городе Ош.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, в центре внимания форума – ключевые направления развития образования Кыргызстана. Прежде всего, это переход на 12-летнее обучение. Уже с этого учебного года по новым стандартам начинают работать первые, вторые, пятые и седьмые классы, а педагоги проходят курсы повышения квалификации. Школы будут постепенно переходить на новые учебники, электронные ресурсы и современные методы преподавания.

«Особое внимание уделено дошкольному образованию. С нового учебного года детские сады начинают работать по обновлённым программам, которые охватывают детей от одного года до пяти лет. Задача педагогов – социализация детей, формирование базовых учебных навыков и создание безопасной образовательной среды. К 2030 году планируется достичь охвата дошкольным образованием не менее 80% детей по всей стране», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар