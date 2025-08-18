Кыргызстанец переплыл озеро Сары-Челек за 2 часа 22 минуты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дистанцию в 7,5 километра он преодолел без отдыха

Сотрудник ОАО «Аэропорты Кыргызстана» переплыл озеро Сары-Челек за 2 часа и 22 минуты. Об этом сообщил директор компании Манасбек Самидинов.

По его словам, в Джалал-Абадской области 16 августа на высоте 1873 метра над уровнем моря, на живописном озере Сары-Челек состоялось уникальное спортивное событие, направленное на сохранение Сары-Челекского биосферного заповедника, и как напоминание о строгом соблюдении законодательства об особо охраняемых природных территориях.

«Главным героем стал известный спортсмен, рекордсмен по высокогорному плаванию и сотрудник службы авиационной безопасности ОсОО «Асман Ойл Компани» — дочернего предприятия ОАО «Аэропорты Кыргызстана» — Султан Жумабек уулу. Он уже известен своим мировым рекордом по высокогорному заплыву и успешным преодолением озера Сон-Кол, а теперь установил новый результат. В 13:00 спортсмен стартовал с северного берега Сары-Челек и, преодолев дистанцию в 7,5 километра при встречной волне высотой 10–15 сантиметров, в 15:22 достиг южного берега. Заплыв без отдыха продолжался 2 часа 22 минуты, став очередным доказательством его силы духа, выносливости и мастерства», - написал Самидинов.

Источник: vesti.kg

