Экспорт скота из Кыргызстана сократился почти вдвое

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Экспорт КРС сократился на 47 414 голов, овец и коз — на 38 611, а лошадей — на 3 477.

Экспорт скота из Кыргызстана значительно сократился по сравнению с прошлым годом из-за мер, принятых Минсельхозом для недопущения необоснованного роста цен на мясо и обеспечения доступности продукции для населения. Об этом сообщили в министерстве.

По данным ведомства, с начала 2025 года за рубеж вывезено 30 493 головы крупного рогатого скота, 31 781 овца и коза, а также 1 636 лошадей.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года экспорт составил 77 907 голов крупного рогатого скота, 70 392 овцы и козы и 5 113 лошадей.

Таким образом, экспорт КРС сократился на 47 414 голов, овец и коз — на 38 611, а лошадей — на 3 477.

В Минсельхозе пояснили, что ранее ограничительные меры введены для недопущения роста цен на мясо и обеспечения доступности продукции для населения.

Источник: economist.kg