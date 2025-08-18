Скандал в «Кыргызфильме». Директор киностудии покинул должность

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Также уволился главный редактор Назым Мендебаиров

В Национальной киностудии «Кыргызфильм» произошли кадровые изменения: свои должности покинули директор Акжолтой Бекболотов и главный редактор Назым Мендебаиров. Об этом редакции Vesti.kg сообщили собственные источники.

Отметим, ранее кинорежиссер Бакыт Мукул в интервью СМИ заявил о фактах коррупции в киностудии, что вызвало широкий общественный резонанс. В ответ Акжолтой Бекболотов подал на него в суд. Он считает, что заявления кинорежиссера порочат репутацию «Кыргызфильма».

В ближайшие дни ожидается объявление открытого конкурса на должность директора «Кыргызфильма».

Источник: vesti.kg



