Сегодня началась поздняя регистрация детей в 1-2 классы школы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 15 августа завершился основной прием детей в 1-2 классы.

18 августа началась поздняя регистрация детей в первый и второй классы. Регистрация возможна в автоматизированной информационной системе «Электронная запись» и будет доступна до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.



15 августа завершился основной прием детей в 1-2 классы. Но министерство открыло дополнительный прием для родителей, чьи дети не успели зарегистрироваться в школы или хотят перевести ребенка в другую школу.



Как сообщили в ведомстве, в рамках этого будет снова активирована кнопка «Отменить запись». Родители смогут отменить предыдущую запись и перезаписать ребенка в другую школу при наличии свободных мест.



По данным сайта https://1mektep.edu.gov.kg/ru/statistics на 09:25 18 августа по республике в 1 и 2 классы зачислено 201 175 детей, доступно еще 99 915 мест.



Родители, не успевшие записать детей до окончания поздней регистрации (30 сентября 2025 года), смогут зарегистрировать детей только на следующий учебный год. Исключения возможны только в случае официальных решений органов управления образованием при наличии веских оснований.



Ответственность за несвоевременную регистрацию ребенка в школу несет родитель/законный представитель.

Источник: АКИpress



