Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор.

Его повесть "Девичий секрет" ("Тайны девушки") стала основой для сценария мелодрамы "Не ищи объяснения". В 1983-м лента вышла в общесоюзный прокат. Постановщиком выступил Джали Соданбек, ранее снявший известный детективный фильм "Процесс".

Даникеев родился в 1934 году. Учился на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР в Москве.

Оскен Даникеев перевел на киргизский язык ряд классических произведений русской, советской и зарубежной литературы. В свою очередь произведения самого Даникеева переводились на русский: "Сердце матери", "Юный Куткйан", "Жизнь - мгновение".

Смерть народного писателя республики подтвердили "АКИpress" в минкульте Кыргызстана.

