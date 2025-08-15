           
Возможны дожди и грозы. Прогноз погоды в Бишкеке и по Кыргызстану на неделю

Бишкек, "САЯСАТ.KG".  Ожидаются локальные ливневые дожди, которые могут спровоцировать сели из-за неустойчивой погоды

Бишкек

16 августа, суббота

Ночью +16...+18 °C, облачно.

Днем +33...+35 °C, облачно.

17 августа, воскресенье

Ночью +17...+19 °C, облачно.

Днем +28...+30 °C, облачно.

18 августа, понедельник

Ночью +16...+18 °C, дождь.

Днем +28...+30 °C, облачно.

19 августа, вторник

Ночью +14...+16 °C, облачно.

Днем +29...+31 °C, облачно.

20 августа, среда

Ночью +16...+18 °C, без осадков.

Днем +30...+32 °C, без осадков.

21 августа, четверг

Ночью +17...+19 °C, без осадков.

Днем +31...+33 °C, без осадков.

22 августа, пятница

Ночью +18...+20 °C, облачно.

Днем +30...+32 °C, облачно.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают: с 14 по 15 августа в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по горным и предгорным районам Иссык-Кульской области возможны селевые явления.

Прогноз погоды на 16-22 августа

Ош

  • 16 августа - облачно, ночью +19...+21 °C, днем +32...+34 °C.
  • 17 августа - облачно, ночью +19...+21 °C, днем +30...+32 °C.
  • 18 августа - облачно, ночью +18...+20 °C, днем +29...+31 °C.
  • 19 августа - облачно, ночью +17...+19 °C, днем +30...+32 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +18...+20 °C, днем +31...+33 °C.
  • 21 августа - без осадков, ночью +19...+21 °C, днем +32...+34 °C.
  • 22 августа - ночью без осадков, +20...+22 °C, днем облачно, +32...+34 °C.

Джалал-Абад

  • 16-17 августа - облачно, ночью +20...+23 °C, днем +33...+35 °C.
  • 18 августа - облачно, ночью +19...+21 °C, днем +29...+31 °C.
  • 19 августа - облачно, ночью +17...+19 °C, днем +30...+32 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +18...+20 °C, днем +31...+33 °C.
  • 21 августа - без осадков, ночью +19...+21 °C, днем +32...+34 °C.
  • 22 августа - ночью без осадков, +20...+22 °C, днем облачно, +32...+34 °C.

Талас

  • 16 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +30...+32 °C.
  • 17-18 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +26...+28 °C.
  • 19 августа - облачно, ночью +10...+12 °C, днем +27...+29 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +28...+30 °C.
  • 21 августа - без осадков, ночью +12...+14 °C, днем +29...+31 °C.
  • 22 августа - облачно, ночью +12...+14 °C, днем +28...+30 °C.

Баткен

  • 16-17 августа - облачно, ночью +18...+20 °C, днем +32...+34 °C.
  • 18-19 августа - облачно, ночью +17...+19 °C, днем +28...+30 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +16...+18 °C, днем +29...+31 °C.
  • 21 августа - без осадков, ночью +17...+19 °C, днем +30...+32 °C.
  • 22 августа - облачно, ночью +18...+20 °C, днем +30...+32 °C.

Нарын

  • 16 августа - облачно, ночью +12...+14 °C, днем +27...+29 °C.
  • 17 августа - облачно, ночью +14...+16 °C, днем +26...+28 °C.
  • 18 августа - облачно ночью, +12...+14 °C, днем +22...+24 °C.
  • 19 августа - облачно, ночью +10...+12 °C, днем +23...+25 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +24...+26 °C.
  • 21 августа - без осадков, ночью +11...+13 °C, днем +25...+27 °C.
  • 22 августа - ночью облачно, +11...+13 °C, днем дождь, +24...+26 °C.

Балыкчы

  • 16 августа - облачно, ночью +12...+14 °C, днем +25...+27 °C.
  • 17 августа - ночью облачно, +14...+16 °C, днем дождь, +24...+26 °C.
  • 18 августа - дождь и гроза, ночью +12...+14 °C, днем +23...+25 °C.
  • 19 августа - ночью дождь, +10...+12 °C, днем облачно, +21...+23 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +22...+24 °C.
  • 21 августа - облачно, ночью +12...+14 °C, днем +23...+25 °C.
  • 22 августа - ночью облачно, +12...+14 °C, днем дождь, +24...+26 °C.

Чолпон-Ата

  • 16 августа - облачно, ночью +13...+15 °C, днем +24...+26 °C.
  • 17 августа - ночью облачно, +15...+17 °C, днем дождь, +23...+25 °C.
  • 18 августа - дождь и гроза, ночью +13...+15 °C, днем +22...+24 °C.
  • 19 августа - ночью дождь, +9...+11 °C, днем облачно, +20...+22 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +10...+12 °C, днем +21...+23 °C.
  • 21 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +22...+24 °C.
  • 22 августа - дождь, ночью +11...+13 °C, днем +23...+25 °C.

Каракол

  • 16 августа - облачно, ночью +11...+13 °C, днем +25...+27 °C.
  • 17 августа - ночью облачно, +13...+15 °C, днем дождь, +25...+27 °C.
  • 18 августа - дождь и гроза, ночью +11...+13 °C, днем +25...+27 °C.
  • 19 августа - ночью дождь, +8...+10 °C, днем облачно, +21...+23 °C.
  • 20 августа - облачно, ночью +9...+11 °C, днем +22...+24 °C.
  • 21 августа - облачно, ночью +10...+12 °C, днем +23...+25 °C.
  • 22 августа - ночью облачно, +10...+12 °C, днем дождь, +22...+24 °C.

Источник: Кактус

           