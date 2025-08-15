В Бишкеке появится новая альтернатива улице 7 Апреля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Она соединит Ахунбаева и Льва Толстого

В Бишкеке появится новая улица, которая станет альтернативой улице 7 Апреля и соединит Ахунбаева и Льва Толстого. Об этом 14 августа в эфире «Биринчи радио» сообщил специалист департамента развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Мирлан Калыков.

По его словам, после возведения моста на улице Шукурова с выходом на Медерова там можно будет выехать на Кара-Дарьинскую.

Точные сроки строительства пока не названы.

Источник: vesti.kg



