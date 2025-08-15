Ввести временный запрет на выдачу лицензий автошколам намерены в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Временный запрет не распространяется на государственные образовательные учреждения.

Проект постановления кабинета министров «О введении временного запрета (моратория) на лицензирование образовательной деятельности по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств» вынесли на общественное обсуждение.

По документу предлагают ввести запрет с 15 октября 2025-го до 31 декабря 2027-го, за исключением переоформления, выдачи дубликата, приостановления, возобновления, прекращения и аннулирования лицензии.

Согласно справке-обоснованию, за последние годы в республике резко выросло число организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей транспортных средств.

На сегодня зарегистрировано 340 учебных организаций.

С 28 июня 2024 года по 2 июля 2025 года 106 организациям отказали в выдаче лицензий по результатам предлицензионной проверки из-за несоответствия требованиям.

С января по 11 августа 2025-го провели плановые проверки 49 учебных организаций, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств. По их результатам 49 учебным организациям выдали предупреждения; действия лицензий приостановили у восьми учебных организаций, а в отношении 20 составили протоколы о правонарушениях.

Уточняется, что введение временного запрета на выдачу лицензий автошколам позволит:

провести комплексную инвентаризацию действующих автошкол;

разработать новые подходы к лицензированию, предусматривающие более строгие требования к учебно-материальной базе и квалификации кадров;

ужесточить механизмы контроля и мониторинга за деятельностью автошкол;

снизить риски получения водительских удостоверений без должной подготовки, что поможет снизить дорожно-транспортные происшествия и повысит качество подготовки водителей.

Источник: 24.kg