Мэрия Бишкека готовит проект реконструкции БЧК

Все мероприятия планируется завершить в течение одного месяца.
В Бишкеке начнется комплексная реконструкция Большого Чуйского канала, сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.
Решение принято после завершения масштабной очистки рек Алла-Арча и Аламедин.
По словам мэра, работы будут включать берегоукрепление, очистку русла, удаление аварийных деревьев и мусора.
«Бишкекглавархитектуре» поручено в течение недели подготовить проект благоустройства с созданием прогулочной зоны по примеру променада возле спорткомплекса «Алга». Департаменту транспорта и Управлению капитального строительства —выполнить работы по своим направлениям.
Все мероприятия планируется завершить в течение одного месяца.
Источник: economist.kg