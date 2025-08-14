Мэрия Бишкека готовит проект реконструкции БЧК

В Бишкеке начнется комплексная реконструкция Большого Чуйского канала, сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

Решение принято после завершения масштабной очистки рек Алла-Арча и Аламедин.

По словам мэра, работы будут включать берегоукрепление, очистку русла, удаление аварийных деревьев и мусора.

«Бишкекглавархитектуре» поручено в течение недели подготовить проект благоустройства с созданием прогулочной зоны по примеру променада возле спорткомплекса «Алга». Департаменту транспорта и Управлению капитального строительства —выполнить работы по своим направлениям.

Все мероприятия планируется завершить в течение одного месяца.

