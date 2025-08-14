Нарушителям ПДД дадут два месяца на пересдачу экзамена на права: новые правила с сентября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". У водителей будет 2 месяца на сдачу экзамена, также предусмотрена возможность пересдачи

С 1 сентября водителей, нарушивших правила дорожного движения, будут останавливать и проверять на знание ПДД, сообщил заведующий отделом регистрации водительского состава Госагентства Адилет Сейталиев 13 августа на пресс-конференции «Кабар».



Водители, не сдавшие тест на месте, будут направлены в Госагентство по регистрации транспортных средств и водителей для сдачи теоретической части экзамена.



По его информации, у водителей будет 2 месяца на сдачу экзамена, также предусмотрена возможность пересдачи



В системе «Түндүк» будет отображаться информация о несдавших тест. Система покажет, на какой срок приостановлено право управления транспортным средством.



Также агентство совместно с межведомственной комиссией разрабатывает возможность онлайн-замены водительских удостоверений через мобильное приложение «Түндүк».



Подача заявки:



онлайн-заявка через приложение «Түндүк»

возможность восстановления при утере или замены при истечении срока

потребуется только свидетельство об окончании автошколы

остальные документы будут взяты из приложения автоматически.

Изготовление и получение:



срок изготовления: не менее 2 дней после подачи заявления

получение возможно по почте по указанному адресу

точные сроки доставки пока рассматриваются

статус бессрочных прав.

По словам Сейталиева, владельцы бессрочных водительских удостоверений могут их не менять для использования внутри страны. Однако для проживания в других государствах потребуется замена, поскольку международное сообщество не признает бессрочные водительские права.

Источник: АКИpress

