С 4 сентября откроются регулярные авиарейсы из Бишкека в Нарын

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перелет займет всего 40 минут

С 4 сентября 2025 года государственная авиакомпания Asman Airlines открывает регулярные прямые рейсы из Бишкека в Нарын.

Теперь путь между столицей и Нарынской областью займет всего 40 минут вместо нескольких часов в дороге. Полеты будут выполняться на современных и комфортных воздушных судах.

«Asman Airlines продолжает расширять географию полетов, делая путешествия по Кыргызстану быстрее, удобнее и доступнее. отмечается, что цены на авиабилеты будут начинаться от 2 тысяч 100 сомов», - добавили в компании.

Источник: vesti.kg



