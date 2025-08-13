«Это исторический шаг» - Азамат Кадыралиев о покупке госбанком Beeline

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Раньше стратегические телекоммуникационные активы служили семейным интересам»

Заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев назвал историческим шагом покупку госбанком «Элдик Банк» компании «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кадыралиев отметил, что если при предыдущих правительствах стратегические телекоммуникационные активы служили семейным интересам, то теперь они находятся в руках государства и работают в интересах народа.

«Президент Садыр Жапаров доказывает, что цифровизация и модернизация — это не пустые лозунги, а реальные дела для будущего Кыргызстана», — добавил Азамат Кадыралиев.

Напомним, ОАО «Элдик Банк» завершил сделку по приобретению 100% доли в компании «Скай Мобайл», работающей под брендом Beeline Кыргызстан.

Источник: vesti.kg



