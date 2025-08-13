           
«Это исторический шаг» - Азамат Кадыралиев о покупке госбанком Beeline

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Раньше стратегические телекоммуникационные активы служили семейным интересам»

Азамат Кадыралиев назначен начальником Управления по подготовке решений президента и Кабмина Администрации президента – Новости из Кыргызстана – АКИpress

Заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев назвал историческим шагом покупку госбанком «Элдик Банк» компании «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кадыралиев отметил, что если при предыдущих правительствах стратегические телекоммуникационные активы служили семейным интересам, то теперь они находятся в руках государства и работают в интересах народа.

«Президент Садыр Жапаров доказывает, что цифровизация и модернизация — это не пустые лозунги, а реальные дела для будущего Кыргызстана», — добавил Азамат Кадыралиев.

Напомним, ОАО «Элдик Банк» завершил сделку по приобретению 100% доли в компании «Скай Мобайл», работающей под брендом Beeline Кыргызстан.

Источник: vesti.kg


 

           