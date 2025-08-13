В Бишкеке до выходных без осадков. Прогноз погоды на 14-17 августа

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Во второй половине недели в Бишкеке ожидается в основном сухая и теплая погода, однако в воскресенье возможны дожди.

14 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура ночью составит около +20 градусов, днем — до +35 градусов.

15 и 16 августа существенных изменений не предвидится: ночами около +17 градусов, днем — до +33 градусов.

17 августа ночью сохранится переменная облачность и +17 градусов, днем ожидается небольшой дождь и до +31 градуса.

Источник: 24.kg