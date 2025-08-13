Возбуждено уголовное дело по факту смерти 25-летнего парня в УВД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дело заведено по статье «Превышение власти»

По факту смерти 25-летнего парня в отделении милиции в Бишкеке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, дело заведено по статье «Превышение власти». Проведение следственных действий поручено управлению ГКНБ по Бишкеку.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, все необходимые следственные действия проводятся под контролем органов прокуратуры», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в ночь на 10 августа в ГОМ №1 Ленинского РУВД умер 25-летний парень. Родные умершего считают, что перед смертью его избили.

Источник: vesti.kg



