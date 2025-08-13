ГКНБ: ОсОО «Ак-Сай Цемент» добровольно передало государству участок в 10 га в Ноокатском районе Подробнее: www.tazabek.kg/news:2311343?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



В рамках работы по возврату государственных объектов и земель на государственный баланс, ГКНБ КР выявил, что общество с ограниченной ответственностью «Ак-Сай цемент» незаконно приватизировало земельный участок площадью 10 гектаров в айыл окмоту Кулатов Ноокатского района, а также осуществляло строительство и эксплуатацию цементного завода.

По информации территориального управления Службы земельного и водного контроля по г. Ош и Ошской области, решением Ынтымакского айыл окмоту (в настоящее время Кулатовский а/о) Ноокатского района Ошской области от 14.11.2002 года № 11/1 обществу с ограниченной ответственностью «Ак-Сай Цемент» выделен земельный участок площадью 10 га для строительства завода.

Однако вынесение указанного постановления нарушило требования статей 11-12-13-32 Земельного кодекса КР (в действующей на тот момент редакции).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Ак-Сай Цемент» добровольно передал государству цементный завод вместе с его строениями и земельным участком площадью 10 гектаров.