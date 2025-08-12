ГКНБ провел профилактическую работу с бывшими членами ОПГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках противодействия деятельности организованных преступных групп, а также недопущения возрождения идей криминалитета среди общественности проведены профилактические мероприятия с гражданами, ранее имевшими причастность к деятельности преступных сообществ.

В частности, 11 августа 2025 года в ГКНБ были доставлены лица, которые ранее состояли в рядах организованных преступных групп ликвидированного Камчы Асанбека (Камчы Кольбаева), среди которых наиболее значимые:

* М.М.Н., Бишкек, ранее имел связи с криминальным авторитетом Ч.Джумагуловым (Доо Чынгыз).

* К.Я.Ш. в криминальных кругах имел статус «смотрящего» за одной из исправительных колоний.

* К.Э.Ж. работал до 2018 года в качестве телохранителя К.Асанбека.

* С.Б.А., ранее имел статус «смотрящего» за диаспорой.

* «Г.Н.У.», «М.А.», «М.Т.А.», «А.Т.А.», «К.Э.Дж.», «А.Э.М.», «Д.А.А.», «Б.К.С.» и другие.

С доставленными проведена разъяснительная беседа, доведена информация о проводимой со стороны государственных органов работе по искоренению идеологии криминалитета и недопустимости возрождения идей ОПГ. Они с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям, выразили поддержку работы государственных органов и подтвердили, что отреклись от преступного мира.

Следует напомнить, что со стороны органов ГКНБ КР на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на искоренение преступных группировок и сообществ, а также недопущению пропаганды идеологии криминалитета.