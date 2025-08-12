Новый генплан Бишкека до 2050 года разработает российская компания

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее сообщалось, что разработкой генплана Бишкека будет заниматься Nikken Sekkei Ltd.

Новый генеральный план Бишкека будет разрабатывать российская компания. Об этом стало известно в ходе выступления мэра Айбека Джунушалиева в программе "Азаттыка".

По словам градоначальника, в настоящее время разрабатывается новый генплан столицы до 2050 года. Планируется, что в ноябре документ будет опубликован для общественного обсуждения, а к январю 2026 года он уже должен быть принят.

"Мы заказали разработку мастер-плана документа японской компании Nikken Sekkei Ltd. После изучения опыта этой компании в разработке генплана городов у нас появились сомнения, хотя эта компания является передовой в сфере архитектуры. Мы заключаем договор с учреждением "Научно-исследовательский и проектный центр генерального плана Санкт-Петербурга". Оно разработает также цифровые решения", - сказал мэр.

Источник: Кактус