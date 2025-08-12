Асель Омоева избрана в правление «Дос-Кредобанка»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Решение принял совет директоров банка.

Омоева Асель Жумабаевна с 11 августа 2025 избрана членом правления ОАО «Дос-Кредобанк». Извещение об этом банк опубликовал в газете «Эркин Тоо».



Справка



17 марта 2020 года Омоева Асель Жумабаевна назначена на должность и.о. члена правления ОАО «Дос-Кредобанк» на период согласования в НБКР.



Решением совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» от 7 декабря 2021 года Омоева Асель Жумабаевна досрочно была освобождена от занимаемой должности члена правления ОАО «Дос-Кредобанк» по собственному желанию, с 24 декабря 2021 года.



Работала директором департамента ESG и финансовых институтов в ОАО «Дос-Кредобанк» с 2023 года.

Источник: Tazabek

