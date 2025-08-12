В Бишкеке 13 августа временно отключат подачу питьевой воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Отключение связано с проведением работ по замене регулирующей арматуры.
В Бишкеке 13 августа с 10.00 до 15.00 прекратят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, а также другие социально-бытовые и промышленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В список абонентов, попадающих под отключение, входят:
- торговый центр «Берен Голд»;
- жилой дом на улице Шопокова, 98;
- здание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует организациям и жителям заранее запастись необходимым запасом питьевой воды.
Источник: 24.kg