В Иссык-Кульской области введут ограничения на дорогах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Причина - проведение ряда мероприятий и визит председателя правительства РФ

На дорогах Иссык-Кульской области введут ограничения с 13 по 15 августа в связи с проведением ряда мероприятий и официальным визитом председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Об этом предупредили в МВД.

«На отдельных участках автомобильных дорог возможны временные ограничения движения транспорта. Водителям следует планировать поездки и использовать альтернативные маршруты», - сообщили в ведомстве.

Также для обеспечения общественного порядка и безопасности в мероприятиях задействуют свыше 1 тысячи сотрудников УВД Иссык-Кульской области.

Источник: vesti.kg



