Дочь народной артистки КР Айчурек Иманалиевой, Аэлита, заняла 1-е место на международном конкурсе. За победу она выразила благодарность Камчыбеку Ташиеву

Бишкек, "Саясат.kg". Это победа не только Аэлиты, но и Кыргызстана, кыргызского народа.

Аэлита, дочь народной артистки КР Айчурок Иманалиевой, уже два года занимается творчеством и выступает на публике. Она приняла участие в международном конкурсе, проходившем в Республике Тыва, и вернулась с 1-м местом.

Айчурок Иманалиева отметила, что победа ее дочери принадлежит не только ей, но и всему кыргызскому народу, и выразила благодарность заместителю председателя Кабинета Министров - председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за предоставленную возможность участия в конкурсе.

"Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, благодаря Вашей финансовой и моральной поддержке, теплым пожеланиям, мы получили возможность участвовать в международном конкурсе "Алдын согун" и заняли 1-е место.

Это победа не только Аэлиты, но и Кыргызстана, кыргызского народа.

Наша молодежь прославляет Кыргызстан во всем мире своей силой, умом и талантом.

Все это происходит благодаря тому, что они чувствуют поддержку государства и таких руководителей, как Вы. Выражаем Вам благодарность. Желаем здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!" - сказала Народная артистка.

Также она выразила благодарность Министерству культуры и министру культуры Мирбеку Мамбеталиеву за оплату авиабилетов в Тыву и обратно.