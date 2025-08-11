Из Кыргызстана пытались незаконно вывезти 56 золотых часов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Нарушителя задержали в аэропорту «Манас»

Сотрудники таможни «Манас» пресекли попытку незаконного вывоза ювелирных изделий из Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе ГТС, в ходе таможенного контроля в аэровокзальном комплексе международного аэропорта «Манас 2» в зоне вылета у гражданина Кыргызской Республики С.К.Ж. были обнаружены незадекларированные товары — 46 наручных часов из жёлтого металла общим весом 4,4 кг.

Изъятые изделия помещены на временное хранение на склад «КММ» в качестве вещественных доказательств до завершения проверки и установления всех обстоятельств дела, добавили в ГТС.