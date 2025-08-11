В Кыргызстане меняют правила по государственному языку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросу применения государственного языка».

Данный Закон принят в целях приведения норм Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и законов Кыргызской Республики «О географических названиях Кыргызской Республики», «О рекламе», «О внешней миграции», «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», «О банках и банковской деятельности», «О телевидении и радиовещании», «О выборах депутатов местных кенешей», «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики», «О нотариате» в соответствие с нормами конституционного Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики».