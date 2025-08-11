           
Подробности
Общество
Просмотров: 30

В Кыргызстане меняют правила по государственному языку

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года.

 

Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам биринчи окууда жактырылды

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросу применения государственного языка».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2025 года.

Данный Закон принят в целях приведения норм Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и законов Кыргызской Республики «О географических названиях Кыргызской Республики», «О рекламе», «О внешней миграции», «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», «О банках и банковской деятельности», «О телевидении и радиовещании», «О выборах депутатов местных кенешей», «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики», «О нотариате» в соответствие с нормами конституционного Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики».  

           