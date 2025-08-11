Ташиев: Мы обязаны создавать условия для детей

Бишкек, "Саясат.kg". В 2026 году в Нарыне появится место отдыха для детей.

Заместитель председателя Кабинета Министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ознакомился с ходом строительства зоны отдыха для детей в Нарыне.

Как сообщил глава Управления делами президента Каныбек Туманбаев, в городе Нарын ранее не было мест для отдыха детей, а также местные жители обращались с просьбой построить баню.

"Из-за отсутствия места для игр с детьми, те, у кого есть возможность, по пятницам возили детей в Бишкек, чтобы они поиграли. Кроме того, взрослые ездили в столицу в баню. Сейчас мы решаем две насущные проблемы, строим зону отдыха для детей и большую баню", - сказал он.

Камчыбек Ташиев сказал, что слышал о том, что жители Нарынской области ездят в столицу в баню.

Он также отметил, что дети - наше будущее, и создание для них лучших условий - обязанность сегодняшних взрослых.

"Мы создали условия для всех, улучшили жилищные условия взрослых, сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. Строим дороги. Но мы все сделали, а для детей ничего не сделали. Мы обязательно должны создать условия для детей. Мы тоже завтра состаримся, все это останется детям, чтобы они, потом не ругали нас, говоря, что "наши отцы не создали нам условий". Пусть нарынские дети теперь приходят сюда с родителями и отдыхают", - сказал Ташиев.

Каныбек Туманбаев отметил, что зона отдыха будет введена в эксплуатацию весной 2026 года. По его словам, баня будет находиться на балансе мэрии Нарына, и средства будут поступать в ее бюджет.

Камчыбек Ташиев напомнил мэру города Нарын о необходимости бережно относиться к каждому построенному объекту и способствовать его служению народу.