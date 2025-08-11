Камчыбек Ташиев дал поручение Туманбаеву по строительству в Нарыне

Заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ознакомился со строительными объектами зоны отдыха в городе Нарын.

Он напомнил управляющему делами президента Каныбеку Туменбаеву, что строящиеся объекты должны достойно функционировать и в будущем вернуть государству вложенные средства.

"Нужно сделать так, чтобы государственные деньги не были потрачены впустую, чтобы средства, затраченные на строительство, вернулись на счет государства", - сказал Ташиев.

Каныбек Туманбаев сообщил, что здесь также будет внедрена автоматизированная система, как в природном парке "Ала-Арча" в Бишкеке, все будет оцифровано, и оплата будет поступать на счет государства.

Председатель ГКНБ поручил Туманбаеву организовать работу в этом направлении и пожелал успехов рабочим, работающим на объекте.