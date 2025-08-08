В Кыргызстане создали федерацию по «Аламан улаку» и утвердили единые правила

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В последнее время из-за отсутствия единых регламентов и правил при проведении национальной игры «Аламан Улак» участились конфликты и инциденты между спортивными командами, вплоть до получения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. В связи с чем, по указанию Заместителя Председателя Кабинета Министров — Председателя ГКНБ КР, генерал-полковника Ташиева К.К., была создана рабочая группа по упорядочению организации и проведения игры.

В результате комплексной работы рабочей группы разработаны и утверждены новые положения и регламенты, регулирующие проведение игры «Аламан Улак». Это направлено на повышение уровня безопасности участников и зрителей, предотвращение системных нарушений, а также обеспечение справедливости и прозрачности в организации соревнований.

Основные меры включают:

• Установление четких правил проведения игры;

• Введение обязательных требований к организаторам и участникам;

• Ужесточение штрафных санкций и дисциплинарных мер за нарушение правил;

• Усиление мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.

С целью координации деятельности и продвижения национального вида спорта, официально зарегистрировано ОО «Федерация «Аламан Улак». Президентом Федерации избран - Исмаилов Чолпонбай Адишович, на должность советника президента назначен прикомандированный сотрудник ГКНБ КР.

Создание Федерации и утверждение регламентов станут важным шагом на пути сохранения и развития данного национального вида спорта, с одновременным обеспечением правопорядка и общественной безопасности.