Землетрясение произошло в Таласской области Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Землетрясение произошло сегодня в 7.27.

Землетрясение произошло в Таласской области Кыргызстана. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, землетрясение произошло сегодня в 7.27.

Его очаг располагался в 3 километрах от села Калба, 7 километрах от села Атая Огонбаева, 8 километрах от села Кара-Суу, 19 километрах от города Талас.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Калба, Атай Огонбаева, Кара-Суу, Кок-Кашат — 3,5 балла, селах Козучак, Жон-Арык, Кызыл-Туу, Ак-Жар, Ак-Сай, Чат-Базар, Сасык-Булак, город Талас — 3 балла.