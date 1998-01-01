Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник К.К.Ташиев вручил ключи от двухкомнатной квартиры 29-летней матери шестерых детей Айжан Болотбековой.

А. Болотбекова — мать-одиночка, она и двое из детей относятся к категории лицам с ограниченными возможностями здоровья. Имея на руках 5-месячного ребенка и ограниченные средства, у неё практически не было условий для полноценной жизни вместе с детьми. Из-за отсутствия постоянного жилья она скиталась по квартирам, где испытывала трудности с оплатой аренды. Следовательно мать 6 детей обратилась за помощью в мэрию. Однако оттуда не последовало никакой реакции.

В последний момент, она обратилась за помощью к Председателю ГКНБ. В результате, генерал-полковником К.К.Ташиевым – А. Болотбековой были вручены ключи от двухкомнатной квартиры в городе.

Генерал-полковник пожелал А. Болотбековой и ее семье крепкого здоровья и светлого будущего детям.

В свою очередь А.Болотбекова поблагодарила генерал-полковника К.К.Ташиева за оказанную помощь.