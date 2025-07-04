Дети-сироты получили земельные участки в Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В результате принятых прокурорских мер указанным сиротам выделены земельные участки и выданы правоустанавливающие документы.

Прокуратурой Московского района Чуйской области с целью обеспечения прав и интересов круглых сирот была проведена проверка, в ходе которой установлено, что две круглые сироты не были обеспечены земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в результате принятых прокурорских мер указанным сиротам выделены земельные участки и выданы правоустанавливающие документы.