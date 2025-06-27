ГКНБ вернул государству 2,27 гектара незаконно приватизированной земли в Ноокатском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Племенное хозяйство «Чарвадор», расположенное на территории Гулистанского айыл окмоту Ноокатского района, незаконно приватизировало земельный участок площадью 2,27 га. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.



Стало известно, что данный факт был выявлен в рамках проводимой ГКНБ работы по возвращению в госсобственность государственных объектов и земельных участков.



«По результатам проведённых оперативно-следственных мероприятий, руководство племенного хозяйства «Чарвадор» добровольно передано указанный земельный участок в размере 2,27 га обратно в государственную собственность», - говорится в сообщении.

