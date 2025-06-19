МЧС распространило штормовое предупреждение на 20-22 июня

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Граждан призывают соблюдать меры предосторожности

Министерство чрезвычайных ситуаций КР распространило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

По прогнозу синоптиков, с 20 по 22 июня в горных и предгорных районах страны ожидается неустойчивая погода с локальными ливневыми дождями. В связи с этим существует риск возникновения селевых потоков, а также повышения уровня воды в реках.

МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности, отказаться от походы в горы и отдыха вблизи рек.