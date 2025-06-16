Комитет ЖК одобрил законопроект о СМИ с рядом ужесточений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из проекта закона убрали пункт о добровольной регистрации СМИ

Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня на заседании рассмотрел и одобрил законопроект «О средствах массовой информации» во втором и третьем чтениях.

Инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.

Председатель комитета Винера Раимбачаева представила поступившие от депутатов замечания и предложения.

Проектом закона предлагается упорядочить нормы регистрации, перерегистрации и прекращения деятельности СМИ, доступа к информации, организацию деятельности средства массовой информации и другие нормы, связанные с профессиональной деятельностью журналистов.

В ходе обсуждения Винера Раимбачаева сообщила, что от депутатов поступил ряд предложение к законопроекту. Так, нардепы предложили добавить поправку, согласно которой иностранный гражданин, лицо без гражданства или иностранное юридическое лицо, а также компании, имеющие более 35% иностранного участия, не могут выступать учредителями СМИ и телевизионных организаций.

Кроме того, пункт 3 статьи 13 предложено изложить в следующей редакции: «Средство массовой информации имеет право распространять информацию со дня принятия органами юстиции КР решения о регистрации СМИ».

Также согласно правкам, регистрация, перерегистрация и отмена регистрации СМИ проводится в порядке, определенном кабинетом министров.

Помимо этого, депутаты предложили исключить пункт 2 статьи 13, который гласит, что сетевое издание, аудио-, видео-, кинохроникальная программа имеют право пройти регистрацию на добровольной основе в качестве средств массовой информации в органах юстиции КР в порядке, установленном кабинетом министров.

По итогам обсуждения комитет одобрил законопроект во втором и третьем чтениях.