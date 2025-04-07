Садыр Жапаров лично ведет свою страницу в соцсети X

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Призываю подписаться на официальный аккаунт: https://x.com/sadyrzhaparovkg
Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил, что поступает множество вопросов относительно аккаунта главы государства в X (Twitter) — не является ли он фейковым.
«Для информации хотим сообщить, что президент Садыр Жапаров действительно открыл официальную страницу в Twitter и ведет ее лично.
Twitter считается одной из эффективных платформ для оперативного, открытого и прямого общения с общественностью и международным сообществом.
Пользуясь случаем, уважаемые представители СМИ и пользователи социальных сетей, призываю подписаться на официальный аккаунт: https://x.com/sadyrzhaparovkg» , - добавил Алагозов.