В Кыргызстане начался процесс легализации авто с армянским и абхазским учетом – процедура обойдется владельцам в 100 тысяч сомов

Документ вступает в силу с 1 апреля 2025 года и действует до 1 октября 2025 года.

Кабмин утвердил временный порядок легализации отдельных категорий автотранспортных средств, ввезенных в Кыргызскую Республику до 31 декабря 2024 года и не прошедших государственную регистрацию.

Как сообщает пресс-служба кабмина, документ, подписанный Адылбеком Касымалиевым, принят в целях реализации указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств», а также регулирования учета транспортных средств и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Отмечается, что документ вступает в силу с 1 апреля 2025 года и действует до 1 октября 2025 года.

Согласно постановлению, сбор за легализацию автотранспортных средств, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств, составит 100 тысяч сомов.

Кроме того, вносятся изменения в перечень специальных транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления, разрешенных к ввозу на территорию КР, согласно которым можно будет поставить на учет авто определенных категорий, ввезенных для личного пользования. А легализованным автомобилям будут выдаваться госномера с регионом «10».

11 декабря 2024 года председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявилв парламенте, что в Кыргызстане имеется около 15 тысяч автомобилей, незаконно ввезенных из Армении и Абхазии. По его словам, большая часть из них была ввезена в страну в качестве автозапчастей, а 90% из 15 000 автомобилей не имели документов.

Владельцы таких автомобилей несколько раз проводилиакции протеста с требованием снизить сбор за легализацию и присвоения госномеров с регионом, в котором зарегистрировано авто.

Источник: Азаттык