В мкр Восток-5 10 марта будет отключено отопление и горячее водоснабжение

с 09:00 до 20:00 будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение

10 марта с 09:00 до 20:00 будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение в микрорайоне Восток-5 для продолжения работ по замене старого участка тепловой сети и переврезке на новую смонтированную тепловую сеть, сообщили в мэрии Бишкека.



Отключение коснется следующих домов: 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19 в мкр Восток-5, а также домов по пр. Чуй, 30, 32, 34.



Горячая вода и отопление будет временно отключено в школе Олимпийского резерва им. Р. Санатбаева (мкр Восток-5, 20/3) и детском саду №59 (мкр Восток-5, 18/1).