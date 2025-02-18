Территория двух аэропортов Кыргызстана будет увеличена

Территория двух аэропортов Кыргызстана будет увеличена.

Согласно постановлению кабинета министров, для расширения территории аэропорта Оша трансформированы 37,397 га в айылном округе Манас Кара-Суйского района Ошской области. Участки переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения.

Другим постановлением кабмина трансформированы 38,3 га сельхозземель в селе Алтын-Арашан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Участки переведены в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения для расширения взлетно-посадочной полосы аэропорта "Каракол".

Источник: Кактус