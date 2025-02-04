Посредники завышают цены на картофель до 75 сомов - Минсельхоз

Ведомство обещает принять меры

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводит соответствующие мероприятия с целью поддержания стабильных цен на картофель по всей республике. Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сказал глава ведомства Бакыт Торобаев.

По его словам, 3 февраля в городе Ош оптовая цена на картофель составила 60 сомов. После оперативно принятых мер к вечеру того же дня оптовая цена на картофель стабилизировалась и составила 49 сомов.

«В настоящее время в стране достаточно запасов картофеля. Фермеры хранят картофель в подвале. По прибытии на рынок посредники завышают цены на картофель до 75 сомов. В их отношении будут приняты меры по этому поводу. В настоящее время рассматривается вопрос о запрете на экспорт картофеля», - сообщил Бакыт Торобаев и призвал фермеров реализовать свой картофель не дожидаясь лучших времен. Так как, по его словам, в этом году ожидается ранняя весна.

Источник: Vesti.kg