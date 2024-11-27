Депутат интересуется, как Соцфонд собирается покрывать 2,6 млрд сомов дефицита в 2025 году

Депутат спросил, как Соцфонд собирается покрывать этот дефицит.

«Вы на 2025 год планируете дефицит бюджета в размере 2,6 млрд сомов, правильно?» - спросил сегодня, 27 ноября, депутат Суйунбек Омурзаков в ходе заседания Жогорку Кенеша при рассмотрении проектов бюджета Соцфонда за период 2023-2025 годы.

Депутат спросил, как Соцфонд собирается покрывать этот дефицит.

«2,6 млрд сомов – это значительная сумма», - отметил Омурзаков.

Глава Соцфонда Бактияр Алиев ответил, что Соцфонд начал работать над проектом еще в июне 2024 года.

«Мы вели расчеты с ГНС по итогам первого полугодия. На сегодня расчеты завершены и ко второму чтению уже будет профицит. Доходов от ГНС планировалось в размере 71 млрд сомов, эту сумму мы увеличили до 75 млрд сомов. Мы согласовали этот момент с ГНС», - пояснил Алиев.

Ранее сообщалось, что Соцфонд планирует на 2025 год дефицит бюджета в сумме 2,6 млрд сомов.

Tazabek