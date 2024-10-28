Дожди, похолодание — прогноз погоды на 28 октября

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызской Республике на 28 октября.

На большей части территории дожди, в горных районах снег. В Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +2…+7

днем +4…+9

Таласская область

ночью +1…+6

днем +4…+9

Баткенская область

ночью +4…+9

днем +8…+13

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +4…+9

днем +8…+13

Иссык-Кульская область

ночью +1…+6

днем +4…+9

Нарынская область

ночью -2…+3

днем +4…+9.

В Бишкеке временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +2…+4°, максимальная температура воздуха днем +5…+7°.

В Чолпон-Ате временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4…+6°, максимальная температура воздуха днем +7…+9°.