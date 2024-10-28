Дожди, похолодание — прогноз погоды на 28 октября

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызской Республике на 28 октября.
На большей части территории дожди, в горных районах снег. В Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областях местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +2…+7
днем +4…+9
Таласская область
ночью +1…+6
днем +4…+9
Баткенская область
ночью +4…+9
днем +8…+13
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +4…+9
днем +8…+13
Иссык-Кульская область
ночью +1…+6
днем +4…+9
Нарынская область
ночью -2…+3
днем +4…+9.
В Бишкеке временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +2…+4°, максимальная температура воздуха днем +5…+7°.
В Чолпон-Ате временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4…+6°, максимальная температура воздуха днем +7…+9°.