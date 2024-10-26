В Нарыне заложили капсулы под строительство 4 крупных заводов

В Нарыне заложили капсулы под строительство 4 крупных заводов

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Нарынскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство 4 заводов в индустриальном парке «Нарын СЭЗ-Кашкар СЭЗ».

Как сообщили в кабмине, в частности, будут построены автосборочный завод «Нарын-Шумкар», завод по производству светодиодных ламп «Нарын чырак», завод по производству туалетной бумаги и салфеток «Нарынкагаз», предприятие по производству дронов сельскохозяйственного назначения «Нарын алгыр технолоджи».

«Сегодняшнее событие является признаком выхода на новый, более высокий уровень отношений с нашим соседом - Китайской Народной Республикой. Во время государственного визита президента Садыра Жапарова в Китай в прошлом году состоялись исторические переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, результатом которых стало подписание Декларации о стратегическом партнёрстве в новую эпоху, что и открыло путь к таким шагам, как сегодняшнее. К 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области ко Дню Независимости страны было открыто 128 объектов, а к 14 октября, к дате образования Кара-Кыргызской автономной области, введено ещё 45 объектов. До конца года планируется открыть ещё 100 объектов. Большинство открытых предприятий – производственные, в том числе компания «Нарын Мото» в международном торгово-логистическом центре Ат-Башы, завод по производству гвоздей и другие предприятия», - сказал Акылбек Жапаров.

Говоря о предприятиях, строительству которых был дан старт сегодня, глава кабмина отметил, что в автомобильный завод «Нарын Шумкар» будет инвестировано 130 млн долл. США. После завершения строительства на заводе будет создано более 10 тыс. рабочих мест, а годовой объём производства составит более 20 тыс. автомобилей.

В завод по производству светодиодных ламп «Нарын Чырак» будет вложено 10 млн долл., планируется выпускать 30 млн ламп в год и создать около 200 рабочих мест.

В строительство завода «Нарын Кагаз» по производству туалетной бумаги и салфеток будет вложено 10 млн долл., ожидается производство 6 тыс. тонн бумажной продукции в год и создание более 100 рабочих мест.

Кроме того, на предприятии «Нарын алгыр технолоджи» будут производиться дроны для сельского хозяйства, что создаст более 50 рабочих мест.