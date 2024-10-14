В Китае стартовал VI Всемирный медиа-саммит

В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района сегодня проходит 6-й Всемирный медиа-саммит.

В мероприятии принимают участие более 500 представителей из 208 ведущих СМИ, правительственных ведомств и других учреждений 106 стран и регионов мира, а также учреждений при ООН и других международных организаций.

Саммит посвящен теме «Искусственный интеллект и трансформация СМИ».

Организаторами мероприятия выступают информационное агентство Китая «Синьхуа» и народное правительство CУАР.

Также в работе 6-го Всемирного медиа-саммита принимает участие и директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев.

Источник: Кабар