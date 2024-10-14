Аскар Акаев выступил с докладом по компьютерному прогнозированию перспектив развития стран БРИКС в Китае

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Первый президент Кыргызстана посетил город Шэнчжен – новую технологическую столицу Китая.

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев в настоящее время находится в городе Шэнчжене – новой технологической столице Китая, где находятся такие всемирно известные технологические компании, как “Хуавэй”. Здесь также находится первый и уникальный китайско-российский университет высоких технологий.

А.Акаев, как известный в мире специалист в области математического и компьютерного моделирования был приглашен ректором университета для чтения цикла лекций по компьютерному моделированию глобальных процессов – геополитической динамики на примере объединения стран БРИКС+, изменения демографической динамики человечества под влиянием расширяющегося использования искусственного интеллекта, перспектив формирования цифровой экономики, возможностей стабилизации потепления климата и других.

9 октября, сразу же по прибытии в Шэнчжень, А.Акаева с женой Майрам и внуком Атаем, изучающим китайский язык, принял ректор университета- профессор Ли Хэчжан. Состоялась долгая и теплая беседа-встреча.

10 октября А.Акаев встретился с деканом факультета вычислительной математики и кибернетики проф. Б.К. Будаком, ознакомился с коллективом и исследовательским центром по обработке больших данных и машинному обучению для искусственного интеллекта.

11 октября состоялась первая лекция-доклад А. Акаева, посвященная компьютерному прогнозированию перспектив развития стран БРИКС+ в сравнении со странами «большой семерки» во главе с США. Эта тема стала особенно актуальной в связи с предстоящим саммитом лидеров БРИКС+ в Казани (22-24 октября 2024 г.) с участием приглашенных глав более 30 государств, желающих вступить в БРИКС в будущем. Кроме того, группой российских ученых под руководством академиков Садовничего В.А. и Акаева А.А. был подготовлен обширный доклад о перспективах развития БРИКС+ до 2050 г. по результатам математического и компьютерного моделирования, который будет представлен вниманию участников саммита в Казани, а перед этим – презентован в Москве на конференции ректоров стран БРИКС+, которая пройдет 18 октября в МГУ им. М.В. Ломоносова. Именно поэтому был проявлен большой интерес и к докладу А.Акаева в университете Шэнчженя, как одному из главных соавторов научного доклада к саммиту БРИКС в Казани.

12 октября Акаевы посетили и ознакомились с деятельностью знаменитой компании «Хуавей» по приглашению президента компании.