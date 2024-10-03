Пресечена попытка нелегального вывоза 8 тонн рыбной продукции из Казахстана в Кыргызстан

Минсельхоз РК: Два автомобиля перевозили 8 тонн рыбной продукции

На ветеринарном контрольном пункте «Кордай», расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, была выявлена попытка незаконного вывоза рыбной продукции в Кыргызскую Республику. Об этом 27 сентября 2024 года сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.



«В ходе проверки, проводимой ветеринарно-санитарным инспектором пункта, было установлено, что два автомобиля перевозили 8 тонн рыбной продукции без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую продукцию», - говорится в сообщении.



Стало известно, что на водителей автомобилей было наложено административное взыскание в виде штрафа, а груз был возвращен обратно.

Источник: Tazabek