Шавкат Мирзиёев обозначил стратегическое значение проекта ж/д Китай – Кыргызстан – Узбекистан для региона ЦА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем вступлении на девятом заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Самарканде обозначил стратегическое значение проекта железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан для региональной инициативы и экономического роста.

По его словам, в регионе Центральной Азии с каждым днем растет потребность в крупных инфраструктурных проектах. «Ярким примером такого масштабного регионального инфраструктурного проекта является начатое в настоящее время строительство жеелезной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

По мнению экспертов, Шавкат Мирзиёев рассматривает этот проект как ключевой элемент долгосрочного экономического развития и транснационального сотрудничества, который также обеспечивает стратегическую направленность Центральной Азии на международной арене.

Отметим, проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан символизирует важнейший шаг в укреплении экономических связей и связей между Центральной Азией и Китаем. Это мега-проект имеет огромное значение не только для отдельных стран-участников, но и для всего региона. Может изменить экономическую карту региона и дать новый импульсный торговый поток между Азией и Европой, открывая новые горизонты для сотрудничества в сфере занятости.

С запуском этой железной дороги Кыргызстан и Узбекистан получат более эффективный доступ к рынку Китая, а также ускорятся грузовые потоки через регион. Этот проект является частью продвижения транспортной отрасли и логистики в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Ранее сообщалось, что для реализации проекта железнодорожного коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан создана проектная компания. Доля РУз в ее уставном капитале, согласно постановлению президента республики, составляет $225 млн.

Общая стоимость транспортного коридора оценивается в $8 млрд, а его протяженность составит свыше 450 км.

Начало строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан запланирован на октябрь текущего года.

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