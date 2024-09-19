По миру распространяется новый вариант коронавируса XEC

Именно он вскоре может стать основной разновидностью COVID и вытеснить предыдущие

По миру начал распространяться новый вариант коронавируса, получивший название XEC. Именно он, по мнению ученых, вскоре может стать основной разновидностью COVID и вытеснить предыдущие, пишет BBC.

Впервые данный вариант коронавируса обнаружили в Германии в июне 2024 года. С тех пор были зафиксированы случаи заболевания в США, Великобритании и других странах.

«Совершенно очевидно, что XEC становится основным. Но до момента, когда его распространение достигнет высоких уровней, пройдет несколько месяцев. XEC отличается от других видов мутациями, которые могут помочь его более быстрому распространению», - говорит директор института Scripps Research Эрик Топол.

Симптомы нового штамма: высокая температура, боли в разных частях тела, усталость, кашель или боль в горле.

XEC отличается от своих предшественников некоторыми мутациями, которые могут помочь его более быстрому распространению, отмечают ученые. Однако они считают, что существующие вакцины должны помочь предотвращению наиболее серьезных последствий для здоровья человека.

Источник - Вести.kg