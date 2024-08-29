Камчыбек Ташиев: “Строительство инфраструктуры, процесс обеспечения жильем населения” подарок к столетию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области

Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня, 29 августа, Камчыбек Ташиев в Джалал-Абаде принял участие в открытии ряда новых заасфальтированных улиц.

Глава ГКНБ поздравил Президента Садыр Жапарова и народ страны по случаю юбилея - 100-летием со дня образования Кара-Кыргызской автономной области.

«Строительство инфраструктуры, процесс обеспечения жильем населения» - все то по мнению Ташиева лучший подарок к юбилею.

«В этом году 1500 семей Джалал-Абада получат квартиры, строящиеся государственной ипотечной компанией. В следующем году будет передано еще больше квартир, с учётом того, что будут образованы новые ячейки общества, порядка 10 тысяч семей… Средства на решение всех этих социальных проблем выделяются из государственной казны», - заключил Ташиев.