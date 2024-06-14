В Кыргызстане стать судьями смогут только свободно владеющие государственным языком

О решении народных избранников сообщает пресс-служба парламента.

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому назначать на должность судьи будут только граждан, свободно владеющих государственным языком. О решении народных избранников сообщает пресс-служба парламента.

Комментируя законопроект, депутат Шайырбек Ташиев отметил, что документ разработан для укрепления правовой основы государственного языка и обеспечения равного доступа к правосудию для всех категорий граждан Кыргызстана. Кроме того, по его словам, таким образом устраняется пробел с процессуальными законами республики.

Представитель парламента добавил, что в числе требований, предъявляемых к судьям, есть и другие пункты. Так, у них не должно быть близких родственников, имеющих непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. Впрочем, как подчеркнул Ташиев, нововведения коснутся лишь кандидатов на должность, а не уже избранных или действующих судей.

Депутат Айсулуу Мамашова в ходе дебатов по законопроекту предложила внести норму о том, что при прохождении конкурсного отбора кандидаты на должность судьи Верховного и Конституционного судов не должны иметь никаких дисциплинарных взысканий. Коллеги с этой инициативой согласились.

Как отмечают СМИ, в документе прописано, что претендовать на пост судей могут только граждане, которые владеют кыргызским языком на уровне не ниже B1. Согласно международной градации, данный уровень называют "средним". При этом люди могут свободно разговаривать на языке, без затруднения понимать на слух то, что говорит собеседник в повседневной жизни, то есть понимать речь в обычном темпе и обсуждать бытовые и профессиональные темы.

Источник - fergana