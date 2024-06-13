В какую корзину попала сборная Кыргызстана перед жеребьевкой на следующий этап отбора ЧМ?

Таким образом, Кыргызстан впервые в своей истории вышел в третий отборочный этап, а также квалифицировался на Кубок Азии - 2027.

По итогам второго раунда отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в зоне "Азия" девять победителей групп и команды, занявшие вторые места в своих квартетах, продолжат борьбу в третьем раунде отборочного турнира и получат путевки в финальную часть Кубка Азии-2027.

Напомним, что сборная Кыргызстан (11 очков) сыграла вничью с Оманом (13 очков), оставив Малайзию (10 очков) на 3-м месте, и вышла из группы со 2-го места. Таким образом, Кыргызстан впервые в своей истории вышел в третий отборочный этап, а также квалифицировался на Кубок Азии - 2027.

Окончательный список участников третьего раунда: Австралия, Ирак, Узбекистан, Иран, Катар, ОАЭ, Япония, Корея, Оман, Саудовская Аравия, Палестина, Бахрейн, Иордания, Китай, Индонезия, КНДР, Кувейт, Кыргызстан.

Жеребьевка третьего раунда ЧМ-2026 будет проведена 27 июня в Куала-Лумпуре. По ее итогам 18 команд будут разделены на три группы по шесть команд в каждой. По итогам третьего раунда по две лучшие команды из каждой группы получат путевки в финальную часть чемпионата мира - 2026.

Состав корзин перед жеребьевкой

Корзина 1: Япония, Иран, Корея.

Корзина 2: Австралия, Катар, Ирак.

Корзина 3: Саудовская Аравия, Узбекистан, Иордания.

Корзина 4: ОАЭ, Оман, Бахрейн.

Корзина 5: Китай, Палестина, Кыргызстан.

Корзина 6: КНДР, Индонезия, Кувейт.

На четвертом этапе команды, занявшие 3-е и 4-е места, делятся на две тройки. Победители групп присоединятся к финалистам ЧМ-2026.

И, наконец, на пятом этапе отборочных соревнований между собой сразятся две команды, которые займут второе место в своей группе в четвертом туре. Победитель выйдет в межконтинентальный отборочный матч.



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