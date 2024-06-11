Депутат опасается, что урановые отходы из упавшего в реку грузовика утекли к соседям

Чиновник ответил, что урановые отходы.

Депутат Мирлан Самыйкожо опасается, что урановые отходы, которые могли попасть в реку в результате ДТП с грузовиком в Мин-Куше, утекли на территорию Центральной Азии.

11 июня на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике он спросил у заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медетбека Маметова, что перевозил КамАЗ.

Чиновник ответил, что урановые отходы.

"На видео видно, что грузовик перевернулся в воду. Какие меры вы предприняли? Не будет ли последствий для Центральной Азии?" - поинтересовался депутат.

Замминистра ответил, что по данному факту работает комиссия, которая вынесет решение к концу недели.

"Вы сами говорите, что КамАЗ перевозил уран. Грузовик упал в воду, уран в воду попал. Эта вода уходит в Центральную Азию. Вы знаете, какая ситуация в Мин-Куше. Будто этого было мало, теперь и всю землю не хватало загрязнить. В таком случае мы будем очень нехорошей страной", - заявил Самыйкожо.

Напомним, 1 июня в селе Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области грузовик марки HOWO, перевозивший урановые отходы из хранилища "Туюк-Суу", попал в аварию и упал в овраг. Местные жители опасаются, что последствия этой аварии еще будут ощутимы для них и для всей окружающей экосистемы.



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